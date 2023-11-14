ضبط مدير شركة مقاولات هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 02:28 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية من عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالحه ضد آخر.

بالفحص تبين أن المحكوم عليه (مدير وشريك بشركة مقاولات ، مقيم بالجيزة) ومطلوب للتنفيذ عليه فى عدد 7 أحكام فى قضايا (تزوير – نصب – شيك – تبديد – استيلاء – إيصال أمانة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان اختبائه وتم ضبطه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.