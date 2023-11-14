نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل وزير مالية زيمبابوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور ماتولي نكوبي، وزير مالية زيمبابوي، تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل والتكامل التجاري بين البلدين فى مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية.

ناقش الجانبان جهود دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية لدولة زيمبابوى، علاوة على مناقشة احتياجات وأولويات سوق الدواء بزيمبابوي في الفترة المقبلة، وتعميق الشراكة المصرية الزيمبابوية في قطاع المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتفعيل التعاون الثنائي في قطاعات التدريب وتبادل الخبرات.

وخلال الاجتماع، تم متابعة محققات ونتائج بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في مايو من العام الحالي، والذي تم تفعيل العمل بها في وقت قياسي من خلال إرسال أولى الشحنات في أغسطس الماضي، حيث تم شحن ووصول عدد من شحنات الأدوية تتخطى ال ٢٠٠ طن، هذا بخلاف كمية تقديرية تصل إلى حوالي٢٠٠ طن فى مراحل الشحن، ومتوقع وصولها للأراضي الزيمبابوية خلال الفترة المقبلة، وقد أعرب السيد الدكتور نكوبي ماتولى عن سعادة بلاده بسرعة تواجد المستحضرات الطبية المصرية ذات الجودة العالية، وانعكاس ذلك الإيجابي على مجهودات دعم الصحة العامة للمواطنين بدولة زيمبابوى.

كما أشاد وزير مالية زيمبابوي بهذه البداية المشجعة والنتائج الإيجابية السريعة للتعاون بين الدولتين في المجال الدوائي، وأكد حرص دولة زيمبابوي على زيادة التبادل التجاري مع مصر على كافة الأصعدة؛ لما وجدوه من سرعة استجابة وجودة عالية للمنتجات المصرية، وأن ذلك يمثل حافزا لتنوع التبادل التجاري مع مصر، والعمل على تعميق العلاقات التجارية في كافة المجالات، ومنها المجال الزراعي.



جاء الاجتماع استكمالا لمحققات حصول هيئة الدواء المصرية على الاعتمادات الدولية؛ والتي مكنت السلطة الرقابية الصحية بزيمبابوى الاعتماد المرجعي على هيئة الدواء المصرية، وانعكاس ذلك على سرعة نفاذ الأدوية المصرية للسوق الزيمبابوي، ومشاركة الدول الافريقية للمحققات الإيجابية للصناعة الدوائية المصرية.

يأتى ذلك فى ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم التواجد المصري بالقارة الأفريقية، وحرصها على تعميق سبل التعاون والتبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وتبادل الخبرات في مجال المستحضرات الطبية.