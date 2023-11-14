نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف أسيوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم اليوم الثلاثاء 14/ 11/ 2023م اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف أسيوط وذلك بمسجد البقلي بإدارة أوقاف غرب المدينة بمديرية أوقاف أسيوط.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير وتفعيلًا لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط أن وزارة الأوقاف تعمل دائبة للنهوض بالخطاب الديني ورفع المستوى الفكري والثقافي للأئمة والدعاة في سبيل القيام الأمثل بالواجب الديني والوطني ومواكبة تطورات الواقع المعاصر، مضيفًا أن الداعية الحق هو الذي يبذل وسعه في خدمة الوطن ونشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع، مبينًا أن الدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة هي السبيل الوحيد للنهوض بالمجتمع ورفعته.

كما أشاد أ.د محمد عبد المالك مصطفى بجهود الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الدعوي وتطوير مستوى الأئمة، مؤكدًا أن دعاة الأوقاف قادة على طريق الاعتدال والبناء والتعمير وهم أصحاب رسالة قيمة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، مضيفًا أن حاجة الوقت تحثهم على بذل المزيد من الجهد والوقت في سبيل النهوض بالمجتمع وأخلاقه النبيل، وتأكيد الواجب الوطني والديني بالحكمة والموعظة الحسنة، مختتمًا كلمته بأهمية أن يتزود الدعاة بالعلوم الكونية والشرعية على حد سواء حتى يتمكنوا من أداء الرسالة على أكمل وجه وأتمه.

جدير بالذكر أن اللقاء افتتح بتلاوة آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ على حسن شيخ المقرأة النموذجية بمسجد البقلي بأسيوط، واختتم بمقرأة الجمهور شارك فيها جميع الحضور.

جاء ذلك بحضور أ.د محمد عبد المالك مصطفى أستاذ التفسير وعلوم القرآن نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف للوجه القبلي، والدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ مختار عيسى دياب مدير الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف، والشيخ أسامة عبد الفتاح محمود مدير إدارة شئون الإدارات بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف مدير الدعوة والمراكز الثقافية بمديرية أوقاف أسيوط، والشيخ/ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية، وبحضور لفيف من الأئمة والواعظات.