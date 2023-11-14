النائب العام يستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

النائب العام يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

ورحب النائب العام بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الذي هنأ المستشار محمد شوقي لتوليه مهام منصبه نائبًا عاما.

وفي سياق آخر، استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه الأحد الماضي، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة.

ومن جهته، رحب النائب العام بالحضور، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.

وتباحث الجانبان في سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.