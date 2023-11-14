حملة المرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من النقابة العامة للعاملين بالصناعات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية برئاسة المهندس خالد منير الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء رحب المستشار بالوفد والزيارة، مشيدًا بالمواقف الوطنية التي اتخذتها النقابة، واهتمامهم الكبير بتدريب كوادرهم النقابية وقواعدهم العمالية وتثقيفهم الدائم مما يعزز من قدرات العامل ليساهم في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية لحقوق العمال المختلفة وعلى تقديم حوافز تشجيعية لهم، ما ساهم في زيادة الإنتاج، كما استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، فضلا عن تطوير البنية الأساسية والتي تمهد للتنمية في أى مجال، فالمرحلة القادمة ستكون الصناعة والقائمون عليها من أولويات العمل وقد رأينا ذلك من خلال إقامة مؤتمرات الصناعة المتتالية، وستكون الصناعة عصب النهضة القادمة.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة أنه بفضل توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعات، تحققت نجاحات وافتتاحات غير مسبوقة، مشيدين بمبادرتي حياة كريمة وابدأ لما لهما من نتائج مذهلة على زيادة حجم العمل، فضلا عن منح مساهمات كبيرة للقطاع الخاص ما أدى إلى زيادة حجم الإنتاج وساهمت في زيادته وتوفير فرص عمل وكذا تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة تصدير المنتج المصري، وتحقيق أرباح غير مسبوقة.

وأضاف الوفد أن مواقف المرشح الرئاسي فيما يخص الأمن القومي ساهمت في تعزيز القوة الوطنية للعمال، وكذا روح الانتماء والولاء لديهم، الأمر الذي ظهر جليا خلال المؤتمرات التوعوية الموسعة التي قامت بها النقابة خلال الفترة الماضية.