القاهرة الإخبارية: 22 شهيدا فى غارات للاحتلال على خان يونس فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، استشهاد 22 شخصا في غارات للاحتلال على خان يونس في غزة منذ فجر اليوم.

وكان 130 مخبزا قد توقفوا عن العمل تماما فى غزة لنقص الوقود، موضحا أن هناك نقص شديد فى الاحتياجات الإنسانية كافة للمواطنين بالقطاع.

دعت متحدث برنامج الأغذية العالمي، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إلى العمل على إدخال المساعدات الإنسانية وإيصال الوقود إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود صعوبات كبيرة في توزيع الأغذية والمياه والمستلزمات الأساسية على المواطنين بغزة بسبب تضرر الطرق.

وذكرت أن طاقم الموظفين التابعين للمنظمة يعملون في قطاع غزة ويواجهون صعوبات إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.