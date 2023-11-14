مكتب الإعلام الحكومى فى غزة: الاحتلال ارتكب 1165 مجزرة حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 1165 مجزرة، وتسبب في قتل و11320 شهيدا بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء تواصل دفن الشهداء في مقابر جماعية داخله، موضحا أن 25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: 42 ألف وحدة سكنية تهدمت و223 ألف وحدة تضررت جزئيا أي 60% من مباني القطاع، و198 شهيدا من الكوادر الطبية منذ بدء العدوان الإسرائيلي".