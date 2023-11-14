مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى ببورسعيد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المئات في المركز الثقافي الكائن في حي الشرق بالمحافظة.

حضر المؤتمر اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد البحر الأحمر السابق، والدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد وممثلي عن الكنيسة والأوقاف والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وهم النائب عادل اللمعي، دكتور محمود حسين، دكتور عاطف علم الدين، حسن عمار، والنائب عادل اللمعي، المهندس علي جبر، ممثل التحالف الوطني، المهندس محمد سلامه، أمين عام حزب حماة الوطن، وممثل مبادرة حياة كريمة.