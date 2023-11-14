نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تنفذ التدريب الأسبوعي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمصارعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - إدارة الأداء الرياضى- التدريب الأسبوعي للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى فى لعبة المصارعة للشباب بنادى الطالبية الرياضى بحضور الدكتور أبو النجا محمد المعد النفسى للمشروع بالجيزة.

يذكر أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى أحد أهم المشروعات القومية المعنية بإعداد أبطال قادرة على المنافسة وتحقيق انجازات للرياضة المصرية في ضوء التطور الذي تشهده منظومة الرياضة والتى تلقى كافة أنواع الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكده دائمًا الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. حيث يعد المشروع من ضمن الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية استنادًا إلى دوره في الكشف الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على ضرورة الاهتمام بإجراء التدريبات الأسبوعية للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لما له من اهميه خاصه فى رعاية المواهب الرياضية وتأهيلها على اسس علميه سليمة لتصبح نماذج رياضية مشرفة تمثل مصر محليًا ودوليًا.

يأتى هذا تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديريه وإشراف إيهاب فاوى وكيل المديرية لشؤون الرياضة، أيمن شبيطة مدير إدارة الأداء الرياضى، محمد لبنة مدير المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالجيزة، كابتن محمد عطفت مدرب المصارعة للشباب،الدكتورة هند رفاعى مشرف إدارى.

IMG-20231114-WA0057

IMG-20231114-WA0056

IMG-20231114-WA0054