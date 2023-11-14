السيسي وبوتين يبحثان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفياً من الرئيس الروسي 'فلاديمير بوتين'.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

السيسي وبوتين يتفقان على الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وحقن الدماء

وقد اتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.