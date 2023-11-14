محمد النني يكشف اللحظات الصعبة في إصابته مع أرسنال ويؤكد: أرتيتا عبقرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 09:32 مساءً - كشف الدولي المصري محمد النني عن اللحظات الصعبة التي عاشها خلال فترة الإصابة الأخيرة مع أرسنال، والتي تعرضها لها وأبعدته لفترة طويلة خلال الموسم الماضي، كما تطرق الى دور ميكيل أرتيتا في وضع المشجعين بالنادي ضمن قوته التي استطاع من خلالها المنافسة على اللقب الموسم الماضي.

محمد النني

وقال محمد النني في حوار أجراه موقع أرسنال الرسمي بمناسبة مرور ثماني سنوات على انضمامه الى صفوف المدفعجية: "عندما أصيبت، لم أشعر أبدًا أنني لم أكن جزءًا من الفريق، لم أشعر يوماً بأنني بعيد عن الفريق، لقد كانوا رائعين معي، ومع النادي أيضًا، وقد ساعدني ميكيل وجميع المدربين كثيرًا. لقد كانوا دائما خلفي."

واصل محمد النني "أقول لك، جميع اللاعبين الذين يلعبون في هذا النادي يقولون: "آرسنال هو الأفضل"، لكن لا أحد يشرح السبب، وهذا هو السبب، نحن نعمل كعائلة، والجميع يتحدث إليك هنا، الجميع يقول نفس الشيء، وحتى اللاعبين الجدد يشعرون بنفس الأمر عندما تأتي إلى هنا فأنت بالفعل في العائلة".

واصل محمد النني حديثه: "تتحدث إلى الطاقم الطبي ويبدو أنك واحد منهم، إذا تحدثت إلى المدربين، فلن يعتقد أي منهم أنه أكبر منك أو من أي شخص آخر هنا. إنهم أصدقاؤك. في الملعب، نعمل بجد ونعرف ما نريده من بعضنا البعض، ولكن خارج ذلك نحن أصدقاء. الفريق الاعلامي؟ في العديد من الأندية يكونون متباعدين، لكن هنا يتحدثون إلينا ونشعر أنهم واحد منا، ونحن واحد منهم".

وأشار محمد النني: "ولهذا السبب، بالنسبة لي، هذا هو النادي الأعظم، حسنًا، أنا ألعب هنا، نعم، لكنني أعدك أنه إذا ذهبت إلى أي مكان آخر فلن تشعر بهذا الشعور العائلي، فريد من نوعه".

وعن الترابط مع المشجعين خلال الفترة الماضية قال محمد النني: "أعتقد أنه عندما يختارون من يأتي إلى أرسنال، فإنهم يكونون صعبي الإرضاء حقًا". "هناك لاعبون يمكنهم القدوم إلى هنا، ولاعبون لا يستطيعون ذلك. يفكر النادي في ما يعنيه قدوم اللاعبين إلى أرسنال، وعندما يأتي هؤلاء اللاعبون إلى هنا يصبحون واحدًا منا، على الفور".

واصل محمد النني: "لا أعرف كيف يفعلون ذلك، لدينا لاعبون جدد، يأتون من فرق مختلفة وبلدان مختلفة، وهم معنا على الفور. وأراهن أنك إذا تحدثت معهم سيقولون على الفور أنهم يشعرون وكأنهم جزء من هذه العائلة. أتذكر كيف تم الترحيب بي عندما أتيت إلى هنا وما زال الأمر على حاله، نحن نرحب بهم. لقد كانوا هنا ربما لمدة أسبوع واحد ويشعرون أنهم كانوا هنا لسنوات".

وعن أفضل اللحظات مع أرسنال: "سأكذب إذا قلت لحظة واحدة فقط". "بالنسبة لي، كان العام الماضي موسمًا خاصًا حقًا. أقول ذلك مع احترامي لكل السنوات التي أمضيتها هنا لأن المشجعين كانوا دائمًا جيدين حقًا، لكن العام الماضي، المشجعون، استطعت رؤية الفرحة منهم، وشعرت أن المشجعين شعروا وكأنهم كذلك. واحد منا. من الصعب جدًا القيام بذلك".

وأضاف: "ميكيل بالنسبة لي هو عبقري لأنه أنشأ هذا الرابط بين اللاعبين، وهو، والنادي، والمشجعين، جميعًا معًا. أعتقد أنه شيء سحري حقًا – لأنه عليك أن تفعل السحر للقيام بذلك. أقسم أن المشجعين يشعرون أنهم واحد منا".

وواصل محمد النني: "إنهم ليسوا منفصلين عنا، إنهم يأتون إلى الملعب وهم سعداء ويمكنك أن ترى مدى دعمهم للفريق، عندما نكون خارج أرضنا، ربما في نيوكاسل، ترى عدد الأشخاص الذين يأتون، نحن محظوظون بوجود هؤلاء المشجعين، خلفنا".