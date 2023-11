نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مكالمة هاتفية بين السيسي وبوتين بشأن الحرب على غزة.. اعرف التفاصيل (فلسطين اليوم) في المقال التالي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفيًا من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية للتهدئة، وما تقوم به مصر من خطوات لإدخال المساعدات الإغاثية وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين الفلسطينيين.

واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود الدولية تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وإتاحة المجال أمام النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية، واتخاذ الخطوات اللازمة لحماية المدنيين وحقن الدماء، وذلك تمهيدًا لمسار سياسي يهدف لحل النزاع على أساس حل الدولتين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك.



This evening، President Abdel Fattah El-Sisi received a phone call from President of the Russian Federation، Vladimir Putin.



Spokesman for the Presidency، Counselor Ahmed Fahmy، said the phone call focused on the latest developments in the situation in the Gaza Strip. President El-Sisi reviewed Egypt’s efforts to achieve calm and the steps it is undertaking to deliver relief aid and evacuate foreign nationals and wounded Palestinians. President El-Sisi and President Putin agreed to intensify international efforts toward an immediate ceasefire، and toward allowing the urgent access to humanitarian aid and taking the necessary measures to protect civilians and stop the bloodshed. This shall pave the way for the political track، with the aim of resolving the conflict، based on the two-state solution.

The call also tackled ways to foster closer bilateral relations in a range of joint cooperation areas.