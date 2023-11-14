عاجل - مكالمة هاتفية بين السيسي وبوتين بشأن الحرب على غزة.. اعرف التفاصيل (فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - مكالمة هاتفية بين السيسي وبوتين بشأن الحرب على غزة.. اعرف التفاصيل (فلسطين اليوم)