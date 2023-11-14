الأرصاد الجوية : حدة الأمطار تخف غدا وتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 11:32 مساءً - قال الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن اليوم شهد تقلبات جوية وفقا لما أصدرته الأرصاد الجوية في تنبؤاتها وسقطت الأمطار على العديد من المحافظات شمال البلاد، بما فيهم القاهرة، وكانت متفاوتة الشدة، وخفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق على جنوب الوجه البحري، ومتوسطة ورعدية على السواحل الشمالية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أن غدا تخف حدة الأمطار وتنحصر فقط على السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة.

واشار إلى أن الشبورة المائية مستمرة، على الطرق المؤدية لمحافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، بعد الفجر وحتى التاسعة صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق ويجب الحذر أثناء القيادة.