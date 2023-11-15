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أحمد جودة - القاهرة - خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد رسميا (تفاصيل)

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد رسميا (تفاصيل)، ترتفع عمليات البحث من عدد كبير من المواطنين، عن خطوات تغيير اللجنة الانتخابية، معرفة موعد نهايتها رسميًا، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية.

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يرغب عدد كبير من المواطنين البحث عن المعلومات المطلوبة عن الانتخابات الرئاسية من خلال محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة، والبحث عن خطوات تغيير اللجنة الانتخابية بالرقم القومي الخاصة بالناخب.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد رسميا (تفاصيل)

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد بوابة دوت الخليج كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة من خطوات تغيير اللجنة الانتخابية، وموعد نهائية تغيير اللجنة الانتخابية رسميًا، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد رسميا (تفاصيل)

موعد انتهاء تغيير اللجنة الانتخابية

بناءً على تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، قررت أن من الممكن أن يغير المواطن مركز الاقتراع بالأصوات في الانتخابات الرئاسية القادمة، ولكن شرط أن يكون في نطاق موطنه الانتخابي.

وحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، فإن آخر موعد لتغيير اللجنة الانتخابية هو غدًا الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجاري، من أجل تعديل المركز الانتخابي المطلوب الانتقال إليه.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية بانتخابات الرئاسة 2024

أولا: الدخول علي الموقع الالكتروني الخاصة بالهيئة الوطنية عبر الرابط التالي هنــا .

. ثانيًا: يقوم المواطن بتقديم طلب علي الموقع لتعديل اللجنة.

ثالثًا: يقوم المواطن بملء البيانات المطلوبة للطلب.

رابعًا: إرسال صورة بطاقة الرقم القومى عبر الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات.

خامسًا: يختار المواطن 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن التابع له.

سادسًا: تقوم الهيئة الوطنية من خلال لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات.

سابعًا: تحديد المقر الانتخابي الأقرب لمقدم الطلب للإدلاء بصوته.

خطوات تغيير اللجنة الانتخابية ببطاقة الرقم القومي.. آخر موعد رسميا (تفاصيل)

موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024 شهر ديسمبر المقبل، بداية من يوم 10 ديسمبر حتى 12 ذات الشهر.

موعد انتخابات الرئاسة خارج مصر

ومن المقرر أن تقام الانتخابات الرئاسية 2024 في خارج مصر بداية من يوم 1 ديسمبر المقبل، حتى يوم 3 ذات الشهر بناء على جدول الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

1- عبدالفتاح سعيد حسين السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسي، رمزه الانتخابي النجمة.

2- محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمزه الانتخابي الشمس.

3- عبدالسند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة.

4- حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، ورمزه الانتخابي السلم.