عبد السند يمامة: لي اهتمام بالتعليم وعندي مدرسة خاصة مملوكة لي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً -

قال عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه أعد بنفسه محوري التعليم والإصلاح التشريعي في برنامجه الانتخابي، وكذلك فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل.

وأضاف يمامه خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أنه يمثل حزب الوفد، وبرنامجه الانتخابي هو مشروع حزب الوفد، فهو أقدم الأحزاب، كما إن استقلال مصر مرتبط بحزب الوفد، لافتا إلى أن الجميع يدين لهذا الحزب ولمن قاد ثورة 19، فهو حزب الأمة بحق، وهو الحزب الوحيد الذي مارس المعارضة والحكم، مشيرا إلى أن إصلاح التعليم هو أول محاوره في برنامجه الانتخابي.

وذكر عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، أننا مقصرون في إصلاح التعليم، مردفا: "لي اهتمام بالتعليم وعندي مدرسة خاصة مملوكي لي"، مؤكدا أنه لا تعليم بدون مدرسة.