عمرو الفقي: مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً -

كشف عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية أن غالبية المساعدات التي تدخل قطاع غزة من المصريين، وأن قبائل سيناء أهل كرم، ودورهم كبير في دعم أهل فلسطين.

أضاف "الفقي" في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" أن دور قبائل سيناء وطني وتاريخي منذ العدوان الاسرائيلي على مصر منذ عقود ودورهم في محاربة الارهاب بالتعاون الوثيق، وكذلك دعم أهل فلسطين.

استكمل: حين زار وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستشفى العريش العام تأثرنا كثيرا بما شاهدناه من قصص الإصابات، المنظر كان صعبًا خاصة مشاهد الاطفال ممن فقدوا أهلهم وإخوانهم".

لفت "الفقي" إلى أن تعاطف المصريين مع الشعب الفلسطيني والأوضاع في غزة ليس من فراغ، فما تشهده غزة أمر غير مسبوق ولم نره قبل ذلك ومتزامن مع صمت المنظمات الدولية بشكل أيضًا لم نره في السابق، مشددًا على أن مصر تقوم بدور كبير وفاعل وحيوي في دعم الشعب الفلسطيني وأن المصريين رغم الضائقة الاقتصادية إلا أنهم يقومون بملحمة كبيرة في مسألة التبرعات.

شدد على أن دعم المتحدة للخدمات الاعلامية للشعب الفلسطيني ليس فقط ما تم تقديمه في من مساعدات بالغة نحو 150 طن بل الدعم الحقيقي والواضح هو منذ اليوم الأول للعدوان ونقل الصورة الحقيقية للعالم ونقل صوت الفلسطينيين للعالم.