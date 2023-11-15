المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي بالدكتور حسام بدراوي للحوار حول الانتخابات الرئاسية ومستقبل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً -

إلتقي أمس الاثنين الدكتور حسام بدراوى، بالمرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

تبادل الطرفان وجهات النظر في المرحلة المقبلة ودار نقاش حول الرؤية المستقبلية لمصر وللإنتخابات الرئاسية، كما دار نقاش حول المبادئ الرئيسية والتوجهات التي يبني عليها الأستاذ فريد زهران حملته الإنتخابية.

ونشر الدكتور حسام بدراوي الخبر على صفحته الرسمية وذكر انه تجمعه بالسيد فريد زهران صداقة قوية، وأنه يحمل له كل الاحترام والمودة ويسانده في قرار ترشحه كما أهداه ملفات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والسكان والاقتصاد والعدالة لمساندته في برامجه السياسية دعماً منه بالرأي والفكر.

كما أكد فريد زهران والدكتور حسام بدراوي أهمية وأولوية الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وحرية الصحافة ودعم احترام القانون والافراج عن كل معتقلي الرأي، كما أبديا ضرورة احترام الدستور فيما يتعلق باختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بلا تداخل في الاختصاصات مع وجوب احترام مبدأ تداول السلطة.

كما شددا على رفض إجراء أية تعديلات دستورية جديدة تتعلق بمدة رئاسة الجمهورية وأن أي تعديل دستوري لا يجب أن يسمح لصاحب السلطة بالاستفادة من التعديل في المستقبل..

جدير بالذكر أن حسام بدراوي يمثل الليبرالية الاجتماعية وفريد زهران يمثل يسار الوسط، إلا أن نقاط التلاقي السياسية والاحترام الحقيقي للديمقراطية وحقوق المواطنين هو ما يجمعهما بالإضافه للثقة التي بنتها التجربة السياسية المتراكمة.

وأبدي حسام دعمه لشجاعة الاستاذ فريد زهران في ترشحه للرئاسة وخوضه معركة صعبة ممثلا للمعارضة المستقلة، وأكد الطرفان وقوفهما مع الشعب الفلسطيني وإدانتهما لحرب الإبادة التي تقوم بها اسرائيل بلا انسانية ولا احترام للقانون الدولي.