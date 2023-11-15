عبد السند يمامة: الاصلاح التشريعي في برنامجى الانتخابي يعتمد على تفعيل نصوص الدستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 01:30 صباحاً -

قال عبد السند يمامة المرشح لرئاسة الجمهورية، ان الاصلاح التشريعي في برنامجه الانتخابي يعتمد على تفعيل نصوص الدستور، لافتا الى أن الإدارة المحلية الضلع الثالث للسلطة التنفيذية منذ إنشاء الدستور ولا يوجد انتخابات للمحليات حتى الآن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر قناة "CBC"، أن رئيس الدولة يجب أن يبعد عن السلطة التشريعية والتنفيذية، واحكام القضاء هي عنوان الحقيقة.

وذكر يمامه أن هناك اختصاصات لرئيس الجمهورية، سُلبت منه، وهذا خلاف تراثنا القائم على النظام الرئاسي، فرئيس الجمهورية له مقام مقدر، ومن يقرأ بعمق اختصاصات رئيس الحكومة ورئيس الدولة، نجد أن الثقل يكون مع الحكومة، فلا بد أن تعود الاختصاصات التي كانت موجودة في دستور 71 لدستور 2014.

ولفت إلى أن التوازن الموجود حاليا سببه شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنه خارج من معركته منتصر على الإرهاب، مما أعطاه وزن كبير جدا، ولكنها مرحلة تاريخية لن تدوم، مضيفا أننا نريد أن نراجع دساتيرنا السابقة ونوازن على هذا الأساس، لان السلطات مركزة على رئيس الوزراء.