سامح عاشور: الرئيس السيسى أوقف انتصار الصهيونية على المنطقة بالضرب القاضية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 صباحاً - قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ نقيب المحامين الأسبق، إن كل الدول الأفريقية كانت فى مقاطعة مع الاحتلال الإسرائيلي، ومصر قامت بإعداد معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلى قبل الدول الأفريقية، مما أدى لهرولة الدول الأفريقية لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع "عاشور"، خلال حوار له مع الإعلامى نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رغم الكثير من التحديات، صمم على وقف صفقة القرن بدعم الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن الانتصار الأمريكى الصهيونى سيتحقق بشكل كامل حال تصفية القضية الفلسطينية، ومصر رفضت هذا الأمر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى أوقف انتصار الصهيونية على المنطقة بالضربة القاضية، وهذا الأمر من خلال رفضه مخطط تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، وهذا فى حد ذاته إنجاز، ولكنه ليس كافيًا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكى جو بادين بعد عملية طوفان الأقصى وصل إلى تل أبيب بطائرة عسكرية، وحضر الاجتماع العسكرى، وهذا يعكس وجود مخطط أمريكى إسرائيلى لتحويل المنطقة إلى واقع جديد.

وأضاف أن الدول العربية الآن فى حالة عجز فى الدفاع عن بعضها البعض أو الدفاع عن نفسها، معقبًا: "بالصبر والإصرار سننتصر، ولكننا نجحنا فى تفويت فرصة تفريغ وتصفية القضية الفلسطينية".