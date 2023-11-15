سامح عاشور: الدور المصرى فى غزة متميز عن كل الأدوار العربية والدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:28 صباحاً - قال سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ نقيب المحامين الأسبق، إن الدور المصرى فى غزة يتميز عن كل الأدوار العربية والدولية، ولكن هذا لا يمنعه من تقييم الصراع بشكل شامل، مشيرًا إلى أن العرب فى أضعف نقطة فى الصراع مع الاحتلال الإسرائيلى منذ 1948.

وتابع "عاشور"، خلال حوار له مع الإعلامى نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك جرائم ترتكب أمام أعين العالم الذى يشاهد ما يحدث ضد الشعب الفلسطينى بهدوء شديد وعلى الهواء مباشرة، معقبًا: "الأمر فى منتهى الخطورة، ويعكس حالة من الضعف تضرب العالم".

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولى قام بحجب التمويلات الصديقة والشقيقية عن مصر فى محاولة لخنق الاقتصاد المصرى، وهذا الأمر لم يكن مصادفة، ولكنه مخطط، مشيرًا إلى أن أحداث الربيع العربى كانت جزءا من سيناريو لتجهيز الهيمنة الصهيونية على المنطقة العربية، حيث استطاع العالم الغربى أن يخلق هذا الواقع، مما أدى لانتشار الفوضى فى الكثير من الدول العربية مثل ليبيا واليمن وسوريا والعراق، والسودان.

وأشار إلى أن مصر حُيدت من المشهد العربى منذ حرب السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن اتفاقية السلام أدت لإخراج مصر من الدور الرئيسى فى الصراع إلى دور آخر، وهو دور المحايد أو الصديق للقضية الفلسطينية.