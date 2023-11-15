حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 16-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 08:36 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الخميس 16-11-2023

مهنياً: ان شخص لا تفعل الا ما تراه مناسبا يوم جيد للتعبير ولوضع شروطك على الطاولة وقد تتاح لك فرص مهنية ومشاريع جديدة وضخمة وتباشر مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر جديداً أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.

عاطفياً: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك. صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتاً.

صحياً: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع. الأمر مطروح جدياً.

حظك اليوم برج الثور الخميس 16-11-2023

مهنياً: عصبي تتافف تميل الى الحزن او الى الدراما تثور مثل البركان وقد يخيب الواقع آمالك وكن حذراً وذكياً وحاول ان تتحفظ بكلامك ولا تطلق أحكام متسرعة.

عاطفياً: حافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك. ولا تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك.

صحياً: تناول بعض الحضراوات وهي نيئة غير مضر، لكن يستحسن عدم الإكثار من تناولها.

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 16-11-2023

مهنياً: تعيش يوما جيدا ومميزا تتوجه نحو تحقيق اهدافك بثقة خاصة انك تحدد هدفك ومد جسور جيدة بينك وبين الآخرين لكن عليك أن تنظم امورك وأن تكون دقيقا في خياراتك الأجواء تكافاك.

عاطفياً: لا تتردّد في الوقوف إلى جانب الشريك، وحاول معرفة ما يزعجه لتساعده على إيجاد الحلول المناسبة.

صحياً: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.

حظك اليوم برج السرطان الخميس 16-11-2023

مهنياً: تحاول ان تحسن امورك المالية وان تطالب بحقوقك المالية تقبض مستحقات مؤجلةاو توقع على عقد أو ورقة لها علاقة بالأمور المالية حظوظك مساعدة جدا لكن قدر المستطاع حاول ان تقلل من الاسراف.

عاطفياً: تسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة.

صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك تعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي.

حظك اليوم برج الاسد الخميس 16-11-2023

مهنياً: يوم جيد الطاقات قوية الاجواء تدعمك بشكل كبير بحيث لا يزال القمر يتنقل في برجك ولا تزال تنعم بحماية فلكية تغيير الظروف لصالحك كل الابواب مفتوحة والضؤ أخضر حتى تنطلق وتتقدم نحو خيارات جدبدة وعمليات ناجحة .

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-11-2023

مهنياً: منحرف المزاج متوتر عصبي ما يجعل حساسيتك تزيد عن الحد الطبيعي حاول ان تضبط ردات فعلكوكلامك ابتعد عن التوتر والأفضل ان تهدأ وتفلل من كلامك حاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر.

عاطفياً: إنجاز مهمّ على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستساعدك كثيراً.

صحياً: المعروف عنك أنك صاحب قرارات شجاعة في مجالك المهني والحياتي، فلمَ لا تكون كذلك على الصعيد الصحي؟

حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-11-2023

مهنياً: يوم جيد يوم اجتماعي بامتياز يرفع رصيدك يوم جيد يحمل عروض واقتراحات وتحسن مهني واضح يرافقك وتعطي اوامر وتوجهات وتنجح في ذلك إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك والوصول الى اعلى المراتب عليك بذل جهود ايضافية.

عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق.

صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدماً في السن.ي ذلك.

عاطفياً: تتعرض لبعض المضايقات من الأهل بسبب علاقتك مع الحبيب. تحاور معه بموضوعيه قد تصل معه الى حل مناسب.

صحياً: القيام برحلة ترفيهية خارج البلاد ضرورية إذا كانت خارجاً من أزمة مهنية.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 16-11-2023

مهنياً: عصبي او مستعجل فلا تصعد الخلافات وخفف من الحساسية المفرطةوابتعد عن التملكية نصيحة لا تصطدم مع من حولك وعليك القيام بأعمال متأخرة متوجبة عليك.

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحياً: لا تترك الآخرين يستفزونك كي يثيروا أعصابك ولا سيما الذين يعلمون حقيقة وضعك الصحي.

حظك اليوم برج القوس الخميس 16-11-2023

مهنياً: لا تزال التأثيرات الفلكية النارية ترافقك مع وجود القمر في الاسد لليوم الثالث على التوالي ما يجعلك تتلقى التهاني على أمور لها علاقة بحياتك المهنية وقد تفتح بوسات نحو مصالحات الأمور جيدة ويكون بانتظارك فرحة كبيرة واخبار سارة.

عاطفياً: لا تزعج الحبيب بطلباتك التى لا تنتهي. كن ايجابياً في تصرفاتك معه ولا تكن كثير الانتقاد.

صحياً: واكب التطورات العلمية الطبية الحديثة والنصائح التي يقدمها أصحاب الاختصاص.

حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-11-2023

مهنياً: مشرق ومتفائل عامل الوقت في مصلحتك، يحمل نوع من الأفراح والعلاقات الشخصية مواعيد ارتباطات وعروض مهنية قد تكسبها فتشق طريقك في الحياة بسعادة .

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحياً: كن على ثقة أن ما من حركة تقوم بها بعد العمل وإلا تكون مفيدة.

حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-11-2023

مهنياً: يوم صعب يجعلك عصبي وغير مرتاح يوجد حولك نوع من انواع الضغط كن حذراً جداً وانتبه من مشاكسة أو محاربة وقف على الحياد حتى لا تقع في خيبة امل وكن متسامح لأن الوقت غير مناسب للمشاكل او اختلاق العداوات.

عاطفياً: لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات.

صحياً: قد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 16-11-2023

مهنياً: نقاش في عمل جديد يساعدك لترتيب امورك وتلقى نتائج ترضيك فالكل يؤيد افكارك امورك تمشي بطريقة جيدة فقط حاول ات تركز على الشؤون المالية وكن واقعياً وموضوعياً في كل شيء حتى تصل الى ما تريد.

عاطفياً: لا تسمح لبعض المتطفلين التدخل في حياتك العاطفية. اشرح وجهة نظرك الى الحبيب قد يتفهم ذلك.

صحياً: تأكد من انك تتناول ادويتك في مواعيدها، ولا تحاول خداع نفسك.