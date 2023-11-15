انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه 4 ساعات عن عدد من مراكز المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية، في بيان لها عن خريطة قطع المياه اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023،في المحافظة، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في هذه الأيام.

قطع المياه

وأوضحت شركة مياه المنوفية، في البيان الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساءً من نفس اليوم بسبب أعمال غسل المروقات وتطهير الخزانات

أماكن قطع المياه

[قطع المياه]

قطع المياه

وكشفت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه عن كفر البتانون وبخاتي وقرية دنشواي والحلامشة وهورين وقرى أبوعيشة وزنرة وبابل وكفر ربيع وكفر الخضرة وكفر بهنس وميت الخضري وطه شبرا وأبهنس وقرى قورص وكفر الشرقية وطهواى وقرى مشاة سلطان وتليا وبرهيم وجزئ، مطالبة جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة