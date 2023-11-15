ننشر شروط استمرار صرف تكافل وكرامة لمستحقيه

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 09:31 صباحاً - وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط لاستمرار صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يصل عدد أصحابه حتى الآن إلى نحو 22 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية من كافة محافظات الجمهورية المختلفة، بواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، بميزانية تصل لـ 36 مليار جنيه، حيث يصرف الدعم بمتوسط شهري يتراوح ما بين 620 إلى 740 جنيها شهريًا لكل أسرة، كما أن كل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، ويكون له الحق أيضًا في الدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم بعد زيادة الدعم المقررة قد يصل إلى 1200 جنيه شهريًا.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عددًا من الشروط يجب مراعتها لاستمرار صرف تكافل وكرامة، حيث يشترط حضور أبناء الأسر المستفيدة من تكافل للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، بالإضافة إلى حضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات، وعدم زواج الفتيات قبل بلوغ السن القانونية للزواج.

وللحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة، يتوجب على المواطن التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمستندات المطلوبة:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين، إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.