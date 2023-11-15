صن داونز يزاحم الأهلى على صدارة قائمة أفضل الأندية الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 10:34 صباحاً - واصل فريق الأهلى المصرى صدارته قائمة أفضل الأندية الأفريقية، وفقا لآخر تحديث لموقع "footballdatabase" العالمى، والمختص بالإحصائيات ووضع ترتيبات الفرق الكروية عالميا، وذلك وسط مطاردة كبيرة من صن داونز الجنوب أفريقى الذى تساوى معه فى نفس عدد النقاط.

ويملك الأهلى 1685 نقطة فى المركز الأول، وهو نفس رصيد صن داونز، بينما يحتل الوداد المغربى المركز الثالث برصيد 1632 نقطة.

ويتواجد بيراميدز فى المركز السادس برصيد 1546 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الحادى عشر برصيد 1524 نقطة.

ويزاحم صن داونز أندية شمال أفريقيا على البطولات والأرقام القياسية خلال السنوات الأخيرة، إذ بات الفريق الجنوبى أفريقى ندا كبيرًا للنادى الأهلى، وآخرها التفوق عليه فى بطولة الدورى الأفريقى وإقصائه من الدور النصف النهائى.

وأصبح صن داونز "بعبع" أندية القارة السمراء، ومهددا لعدد كبير من الأندية في الفترة الأخيرة لاسيما في شمال أفريقيا على غرار الأهلي والزمالك والوداد المغربي وغيرهم.

وتُوج صن داونز بلقب النسخة الأولى من بطولة الدورى الأفريقي، بعد تغلبه على الوداد البيضاوى المغربى بنتيجة 2-0، في إياب نهائي البطولة، ليحقق اللقب بمجموع 3-2، بعد الخسارة ذهابا 2-1 في الدار البيضاء.

رفع صن داونز رصيده إلى 3 بطولات أفريقية بفوزه بالدورى الأفريقي، بعدما سبق له التتويج بدورى أبطال أفريقيا 2016 وبعده السوبر الأفريقي في 2017، وأضاف إليهما الدورى الأفريقي 2023، وهى أحدث بطولات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".قائمة أفضل أندية أفريقية بحسب موقع "footballdatabase" كالتالي:

1-الأهلي-1685 نقطة 2-صن داونز- 1685 نقطة 3-الواد- 1632 نقطة 4-الترجي- 1583 نقطة 5-مازيمبي- 1579 نقطة 6-بيراميدز-1546 نقطة 7-النجم الساحلي- 1533 نقطة 8-شباب بلوزداد- 1532 نقطة 9-الهلال السودانى-1529 نقطة 10-الرجاء-1527 نقطة 11-الزمالك-1524 نقطة

الأهلي وصن داونز الأفضل فى إفريقيا