مؤتمر الأورام بجامعة القاهرة: تجمع للخبراء لرسم ملامح مستقبل العلاج

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أحمد جودة - القاهرة - بتنظيم من المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، يعقد المؤتمر العلمي السنوي تحت شعار "Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future" أو "صياغة مستقبل علاج الأورام"

يشهد المؤتمر حضور نخبة من أساتذة الأورام من مصر والعالم، وذلك يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023.

تتنوّع فعاليات المؤتمر لتشمل مناقشات عن تطورات علاج الأورام وتقنيات التشخيص الحديثة، إلى جانب تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السرطان. يركز المؤتمر أيضًا على إبراز العلاجات التقدمية في مجالات العلاج الإشعاعي والكيميائي والمناعي.

يعتبر رئيس جامعة القاهرة، د. محمد عثمان الخشت، المؤتمر بمثابة منصة رائدة تهدف لرفع مستوى العناية الطبية وتحسين فهمنا وعلاجنا للأورام. ومن جهته.

أكد د. محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، على أهمية الابتكار وتبادل الخبرات لتعزيز جودة الرعاية والتشخيص للمرضى.

بالاعتماد على أحدث التكنولوجيا والخبرات العالمية، يتطلع المؤتمر إلى إعطاء توصيات محددة تسهم في تحسين الخدمات الصحية وتقديم الرعاية المثلى لمرضى الأورام، مما يُعزز معدلات الشفاء ويرتقي بمستوى العناية الطبية في هذا المجال.