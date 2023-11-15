هطول أمطار غزيرة وإعلان حالة الطوارئ فى قرى ومدن كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 11:36 صباحاً - تشهد قرى ومدن محافظة كفر الشيخ، هطول أمطار غزيرة، اليوم الأربعاء، وسماء ملبدة بالغيوم، وغياب لإشراقة الشمس، وتابعت غرف العمليات الرئيسية والفرعية، حالة الطقس المتقلب، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

وتشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الطقس المتقلب، وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وبدأت مجالس المدن نشر المعدات، لرفع مياه الأمطار التي انتشرت في عدد من الشوارع.

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

وأوضحت هيئة الأرصاد المصرية، أن أخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة.