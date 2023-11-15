نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة استثمار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تجتمع لتنظيم سير العمل (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت لجنة الإستثمار بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، امس الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 2023 لتنظيم سير العمل وبحث العديد من المشروعات الاستثمارية، وذلك بحضور عادل فهمى وإيهاب فاوى وكيلى المديرية لشؤون الشباب والرياضة.

وتطرق الحديث إلى المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا داخل الهيئات التابعة لمديرية شباب الجيزة كما تم بحث سبل تذليل المعوقات التي تواجه بعضها وصولًا إلى أفضل النتائج وتحقيق الإستفادة القصوى من هذه المشروعات التى سوف تعود بنفع كبير على تلك الهيئات كذلك وضع خطه مستقبلية لضمان سير العمل بخطوات منتظمة.

وأكد اعضاء اللجنة على أنه انطلاقًا من اهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى بمجال الإستثمار يأتى اهتمامهم بهذا الملف على المستوى المحلى بما يخدم الخطة الإستثمارية للوزارة ككل.

الجدير بالذكر أن الإجتماع ضمن سلسلة إجتماعات تقوم بها اللجنة بصورة منتظمة لمتابعة سير العمل الاستثماري المدرج ضمن الخطه المركزية أو المحلية.

يذكر أن لجنة الإستثمار بالمديرية تتألف من عادل فهمى وكيل الشباب،ايهاب فاوى وكيل الرياضة، محمد عراقى مسؤل ملف الإستثمار بالمديرية،محمد إبراهيم مدير إدارة الإنشاءات، محمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية، هالة عبد القادر مدير إدارة الهيئات، طارق قاسم عضو والدكتور أسماء الحسينى منسق اللجنة.

IMG-20231115-WA0006

IMG-20231115-WA0007

IMG-20231115-WA0005

IMG-20231115-WA0008

IMG-20231115-WA0004

IMG-20231115-WA0003

IMG-20231115-WA0002

IMG-20231115-WA0001