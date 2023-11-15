نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة بالوجه البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة بعربات درجة ثالثة مكيفة بين كل من كفر الشيخ/ الإسكندرية والقاهرة/ الإسكندرية والعكس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

مواعيد قطارات الوجه البحري

تقرر اعتبارا من يوم السبت الموافق 18/11/2023 تشغيل قطار 1150/1151 كفر الشيخ/ الإسكندرية بتركيب عدد 7 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة كفر الشيخ الساعة 04:50 صباحا ويصل محطة الإسكندرية الساعة 07:40 صباحا طبقا للجدول المرفق على أن يعود بنفس التركيب بقطار 1152/1153 الإسكندرية/ كفر الشيخ ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 04.00 مساء ويصل محطة كفر الشيخ الساعة 06.55 مساء طبقا للجدول المرفق.

ويترتب علي ذلك تعديل مواعيد قطارات (812/811،470) طبقا للجداول المرفقة وأيضا تشغيل قطار 14 بتركيب 7 عربات ثالثة مكيفة من الإسكندرية إلى القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 08.00 صباحا ويصل محطة القاهرة الساعة 10.55 صباحا طبقا للجدول المرفق.

وتقرر اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26/11/2023 تعديل مواعيد قطارات (906/158/964/952 /163) طبقا للجداول المرفقة.