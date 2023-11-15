نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حلوان للآلات والمعدات" تنظم اجتماعا للعاملين وتكرم المحالين للمعاش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح السيد محمد عيد بكر المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة الإنتاج الحربى، أن المهندس عزت محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) إحدى الشركات التابعة للوزارة قام بعقد اجتماعًا مع عدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة.

فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة عقد الإجتماعات الدورية مع العاملين وإطلاعهم على الموقف المالى والتنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة بتنفيذها وكذلك بحث ما قد يطرأ على العملية الإنتاجية من مشكلات وبحث سبل حلها.



وحرص رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء على نقل تحيات الوزير "محمد صلاح" للعاملين وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفعة شأن الشركة ومواصلة النجاحات، كما قام " عبد العزيز " بتكريم عدد من العاملين الذين بلغوا سن التقاعد القانونية وخلال التكريم قدم " عبد العزيز " الشكر للعاملين المكرمين، وهنأهم باكتمال مسيرتهم المهنية ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيدًا بدورهم في دفع عجلة الإنتاج بالشركة إلى الأمام.