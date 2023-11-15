نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تعيد فتح شارع بالعمرانية أغلقه سكان أحد العقارات بالأسوار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة بإعادة فتح شارع تخطيطى بحى العمرانية يقع في تقاطع شارع مصر والسودان أعلى نفق الهرم مع شارع ابراهيم عبد الفتاح وذلك عقب تلقي الصفحة الرسمية للمحافظة شكوى مواطني الشارع من قيام سكان أحد العقارات بإقامة أسوار بالمخالفة أغلقت بها الشارع والطريق العام ومسار المواطنين إلى شارع الأهرام وتسببت في إعاقة الحركة المرورية.



حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بإزالة كافة التعديات علي الطريق العام وخط التنظيم بالشارع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة الدورية للشارع للتأكد من عدم تكرار المخالفة.



كما شدد المحافظ عقب إزالة الأسوار والمخالفات بتنفيذ أعمال توسعات ورفع كفاءة للشارع وصيانة لأعمدة الإنارة وتحسين مستوي النظافة وعدم السماح بوجود أى إشغالات .



وأكد المحافظ علي ضرورة الاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة للمواطنين وسرعة حلها وإزالة اي معوقات لتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وشملت جهود محافظة الجيزة فتح جراج للسيارات تسببت مخالفة غلق الشارع وبناء الأسوار من إعاقه دخول السيارات اليه وذلك في اطار الاستجابه لشكوي المواطنين.

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