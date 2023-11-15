نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء يزور مقر إحدى مؤسسات التحالف الوطني لتعبئة مساعدات غزة بالعريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مقر إحدى المؤسسات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي؛ للوقوف على تجهيز المساعدات الطبية والغذائية لأهل غزة، والتي من المقرر أن تعبر من معبر رفح، ضمن القافلة الثالثة للتحالف.

وقال “شوشة” إن الجمعيات الأهلية في مصر دائمًا ما تعمل على تطوير نفسها، وتطوير الخدمات التي تقدّمها، بالإضافة إلى عملها بجد وتعاونها مع المحافظة، لتجهيز المساعدات، وأيضًا إعاشة المصابين المتعافين ومرافقيهم.

ووقف محافظ شمال سيناء، دقيقة حدادًا على روح شهداء غزة وفلسطين، مؤكدًا أن مصر تعمل دائمًا على تقديم كل أوجه الدعم لهم، سواءً الدعم الغذائي أو الطبي أو السياسي وغيره.