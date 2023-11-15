نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء: من 70 إلى 100 شاحنة تدخل من معبر رفح إلى غزة يوميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة كانت على وجه الاستعداد لدعم الأشقاء في غزة، منذ بدء الحرب الصهيونية عليها يوم 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن شباب شمال سيناء يعملون على قدم وساق، من أجل تجهيز الشاحنات المختلفة، يرحبون بالمتطوعين من المحافظات الأخرى، موجهًا الشكر لشباب وشابات محافظة شمال سيناء والعريش؛ لما يقومون به من مجهود.

وتابع: "نعمل على توفير مت يُطلب من مساعدات غذائية أو طبية، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني".

وأوضح أن مصر يوميًا ترسل بين 70 إلى 100 شاحنة إلى قطاع غزة، مُحمّلة بالغذاء والأدوية.