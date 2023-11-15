نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء: إرسال بعض حالات مصابي غزة لمستشفيات القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن المحافظة استعدت بدأت استقبال الأشقاء المصابين من غزة، وعملت على التعاون مع محافظات القاهرة، لاستقبال الحالات المتخصصة، خاصة بعد زيادة عدد المصابين الذين عبروا من معبر رفح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن محافظة شمال سيناء تستضيف الآن 50% من عدد المصابين الدين وصلوا إلى الأراضي المصرية، مع وجود لجنة فوز على حدود المعبر، مكوّنة من عدد من الأطباء، الذين يعملون على فرز الحالات، وتحديد نوع المستشفى المتخصصة التي سيتوجّهون إليها.

ووجّه محافظ شمال سيناء الشكر إلى أهل العريش والمحافظة، الذين يبذلون جهدًا للمساعدة في إعاشة وتوفير الرعاية سواءً للمصابين أو مرافقيهم.

كما وجّه الشكر أيضًا للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، التي بذلت مجهودًا كبيرًا في سبيل إعداد قوافل الإغاثة، وأيضًا إعاشة المصابين، والتي لولاها ما كانت هذه الحالة موجودة.