نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوشة": محافظة شمال سيناء هي حائط الصد الأول عن مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضي شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأقدار شاءت أن تكون المحافظة هي حائط الصد الأول عن سيناء ومصر بأكملها، خاصة وأن منطقة الشمال الشرقي لمصر هي منطقة مناوشات دائمًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الأهلية بصفة عامة، تعمل على تطوير نفسها، وتجهيز مواد غذائية وطبية على أعلى مستوى، يتم إرسالها عن طريق التحالف الوطني للعمل الأهلي عبر معبر رفح، إلى أرض غزة.