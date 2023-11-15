أخبار مصرية

"شوشة": محافظة شمال سيناء هي حائط الصد الأول عن مصر

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوشة": محافظة شمال سيناء هي حائط الصد الأول عن مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضي شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأقدار شاءت أن تكون المحافظة هي حائط الصد الأول عن سيناء ومصر بأكملها، خاصة وأن منطقة الشمال الشرقي لمصر هي منطقة مناوشات دائمًا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الأهلية بصفة عامة، تعمل على تطوير نفسها، وتجهيز مواد غذائية وطبية على أعلى مستوى، يتم إرسالها عن طريق التحالف الوطني للعمل عبر معبر رفح، إلى أرض غزة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا