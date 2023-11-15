نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ شمال سيناء: مصر لا ترسل مساعدات غذائية منتهية الصلاحية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، إن ما أُشيع على مواقع التواصل الاجتماعي من إرسال مصر مساعدات غذائية منتهية الصلاحية إلى الإشقاء في غزة، هو أمر عاري تمامًا من الصحة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن جميع المواد الغذائية يتم فحصها جيدًا قبل وضعها في الشاحنات التي ندخل عبر معبر رفح، ويؤخذ منها عينة، وأن تكون في الصلاحية هو أمر أساسي.

وتابع: "حتى الأدوية يتم فحصها، لإن الغالبية العظمى منها يأتي عن طريق الجو، وقبل وضعها في الشاحنات يتم فحصها بشكل جيد".