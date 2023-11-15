نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يعود مصابو غزة المتعافون بمصر إلى بلادهم بعد انتهاء الحرب؟ محافظ شمال سيناء يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الأشقاء المصابين من غزة، الذين يتلقّون العلاج في مصر، سيعودون إلى الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا أن مصر قدّمت لهم كل أوجه الدعم والعلاج على أعلى مستوى.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مصر تستضيف العالقين والمصابين ومرافقيهم حتى يزول السبب، وهو الحرب.

وتابع: "مصر على استعداد أن تستقبل أي نوع من أنواع المصابين القادمين من غزة، والأطباء المصريين ومستشفياتها قادرة على تقديم كل أوجه الدعم والعلاج لهم، حتى مرضى السرطان أو الأطفال الخدج".