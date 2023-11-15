حازم الجندي: "المتحدة" تلعب دورا في صناعة الوعى بالقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 02:40 مساءً - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، علي أهمية المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحياة كريمة، أمام معبر رفح البري، للتضامن مع أهالينا في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من اعتداءات غاشمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلي تقديم الدعم اللازم للمصابين الفلسطينيين الذين يحصلون علي العلاج والرعاية الصحية في مستشفيات العريش والشيخ زويد.

وقال "الجندي"، إن المؤسسات الثلاثة يقومون بملحمة وطنية كل في موقعه استكمالا لدورهم في التنمية وصناعة الوعي داخل المجتمع المصري، مشيرا إلي أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تمكنت من خلال مؤسساتها الإعلامية المتنوعة من نقل وقائع وتفاصيل المجازر الإسرائيلية التي تصنف جرائم حرب ضد المدنيين لاسيما الأطفال والنساء، على مدار الساعة، واستخدمت منصاتها المختلفة لفضح الممارسات اللا إنسانية للاحتلال، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة حقنا لدماء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الشركة المتحدة خاضت معركة جديدة لتنمية وعي الأجيال الجديدة بعدالة القضية الفلسطينية وإلقاء الضوء على بطولات وتضحيات الشعب الفلسطيني في سبيل الدفاع عن أرضه ودعمه في جميع الجهود التي تسعى إلى حل سلمي وعادل، مؤكدا أن الأزمة التي يعيشها قطاع غزة أكدت أننا كمصريين لا نتعامل مع القضية الفلسطينية من منطلق التضامن والتعاطف، وإنما باعتبارنا أصحاب للقضية وأكثر المعنيين بها، وهي مشاعر حقيقية يعيشها كل مصري ولا يوجد فيها أي نوع من المبالغة.

كما أكد "الجندي"، علي دور التحالف الوطني للعمل الأهلي وحياة كريمة في جمع التبرعات من أجل إعداد الاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمشاركة 55ألف متطوع من الشباب المصري، لافتا إلي أن مؤسسات المجتمع المدني المصرية استطاعت خلال 36 ساعة فقط من تحضير القافلة الأولى المحملة بالإغاثات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة تحت شعار مسافة السكة لأهالينا في فلسطين، مشددا علي أن مصر تمتلك مؤسسات وطنية تجسد موقف الشعب المصري في حبه وتقديره لكفاح وصمود الشعب الفلسطيني، وقدرة هذه المؤسسات على القيام بدور إقليمي وليس دورا محلي فقط.