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محافظ شمال سيناء: مصر استقبلت 176 مصاب من الأشقاء في غزة عبر معبر رفح

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سينا، إن مصر استقبلت 176 مصاب من الأشقاء في غزة عبر معبر رفح.

وقال في تصريحات صحفية، إن مصر تقدّم لهم كل أوجه الدعم الصحي والنفسي، لهم ولمرافقيهم، بالإضافة إلى العمل على توزيع الحالات على المستشفيات المتخصصة، وذلك عن طريق فريق فرز من الأطباء المصريين على معبر رفح، يقوم بفرز الحالات والمصابين، وهو من يحدد أين تتوجّه تلك الحالة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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