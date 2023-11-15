محافظ شمال سيناء: مصر استقبلت 176 مصاب من الأشقاء في غزة عبر معبر رفح

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سينا، إن مصر استقبلت 176 مصاب من الأشقاء في غزة عبر معبر رفح.

وقال في تصريحات صحفية، إن مصر تقدّم لهم كل أوجه الدعم الصحي والنفسي، لهم ولمرافقيهم، بالإضافة إلى العمل على توزيع الحالات على المستشفيات المتخصصة، وذلك عن طريق فريق فرز من الأطباء المصريين على معبر رفح، يقوم بفرز الحالات والمصابين، وهو من يحدد أين تتوجّه تلك الحالة.