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محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تشن حملات لرفع تعديات المحال والمنشآت التجارية بالطوابق والمنشية وفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم وشرطة المرافق بسرعة الاستجابة إلى عددا من الشكاوي الواردة من المواطنين بشأن تضررهم من وجود الإشغالات والتعديات علي أرصفة المشاه والطرق العامة من المحال والمنشأت التجارية بمناطق الطوابق والمنشية والدكتور لاشين بفيصل. 
وجاءت الاستجابه الأولي للشكاوى من تواجد إشغالات المحال العامة ووضع الأوتاد الحديدية من قبل المخالفين بشارع اللوتس متفرع من شارع جلال اللبيني فيصل وقد تم رفع وازالة التعديات والاوتاد الحديدية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 
وجاءت الاستجابه الثانية بشن حملة مكبرة شملت شوارع " الشهيد أحمد حمدي بالطوابق فيصل - المنشية - الدكتور لاشين " والتي تم خلالها رفع العديد من الاشغالات الموجودة بنهر الطريق، وكذأ رفع تعديات المحلات والمطاعم من علي أرصفة المشاه والتي شملت كراسي وترابيزات واستاندات  وتم التحفظ عليها وإيداعها بمخازن الحي.
بالإضافة إلي أنه تم التنبيه علي أصحاب المحلات الموجودة بالشوارع محل الشكوي بضرورة بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي علي أرصفة المشاه وفي حال عدم الإلتزام سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وجاءت الاستجابة الثالثة بتمهيد ورفع كفاءة شارع اولاد غنيم أمام شارع حسن محمد بفيصل وإعادة الشيء لأصله بفرد طبقة من الدقشوم والأسفلت وذلك في اطار الاستجابه للشكوى التي تلقتها  الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة والمتضمنة وجود هبوط أرضي في الشارع محل الشكوي  .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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