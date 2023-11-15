نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين”: إعادة لدورتي صحافة المحمول والإعلام الافتراضي في ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مركز التدريب بنقابة الصحفيين، إعادة دورة صحافة المحمول، ودورة الإعلام الافتراضى للمتدربين من خارج النقابة، والراغبين من أعضاء النقابة بعد انتهاء أيام التدريب الحالية، على أن تعقد الدورات فى النصف الأول من شهر ديسمبر، والتسجيل بأسبقية الحجز والسداد، ويُعلن عن الموعد النهائى للدورات عقب اكتمال العدد وسداد الرسوم.

قالت النقابة إن ذلك جاء بناءً على طلبات تلقاها مركز التدريب والبحوث بنقابة الصحفيين من السادة الدارسين، والعاملين فى مجال الصحافة والإعلام من غير أعضاء نقابة الصحفيين، بعد قرار مجلس النقابة بفتح المركز أمام المتدربين من خارج النقابة.