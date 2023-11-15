الفريق أول محمد زكى يلتقى وزير الدفاع الفرنسى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - إلتقى الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى السيد / سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى إطار أولى الجولات التى يجريها بعدد من دول المنطقة .

تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى ظل الأزمة الحالية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكرى الممتدة بين مصر وفرنسا ، مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى بقطاع غزة .

فيما أشاد وزير الدفاع الفرنسى بالجهود المصرية فى التعامل مع الأزمة الراهنة وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البرى ، مشيراً إلى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التى تسهم فى دعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

حضر اللقاء الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .