أخبار مصرية

وزير الصحة بتركيا: التعاون المصرى التركى تجاه غزة مثالا يحتذى به

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 04:30 مساءً - أعرب  الدكتور فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي عن سعادته بزيارته لمصر فى أول زيارة له، خلال زيارته اليوم الأربعاء، لمستشفى معهد ناصر لزيارة المصابين الفلسطينيين، مثمنًا العمل البناء الذى لمسه من الحكومة المصرية، موضحًا أن تركيا تشعر بالمسئولية تجاه الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون، قائلاً إن "العلاقات المصرية التركية خلال هذه الأزمة مثالاً رائعًا يحتذى به في التعاون بين الدول".

 

كما توجه وزير الصحة التركي بالشكر للدولة المصرية وللدكتور خالد عبد الغفار لتعاونه المستمر والدائم منذ بداية الأزمة، مثمنًا جهود الجانب المصرى فى وصول أول سفينة تركية محملة بالمساعدات الطبية بميناء العريش.

 

ونوه وزير الصحة التركي، إلى أن بلاده أرسلت 10 طائرات وسفينة تحتوى على 8 مستشفيات ميدانية وغرفة عمليات مجهزة، و20 سيارة إسعاف وحضانات ومولدات كهرباء وكذلك مستلزمات طبية وإغاثية ومعيشية سيتم تقديمها لأهالي قطاع غزة من خلال مصر، بإجمالي 666 طنًا.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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