نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مصر الخير": كمية المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها إلى غزة من المؤسسة بلغت 1000 طن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مصر الخير”، إن تواجد المؤسسة اليوم على أرض العريش مع شباب المتطوعين من سيناء، لتعبئة شاحنات المساعدات المقدمة من المؤسسة، ضمن القافلة الثالثة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، هي رسالة هامة على دور المجتمع المدني المصري، وأنه يقف داعمًا لأشقائنا الفلسطينيين في الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها، نتيجة العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة.

وأضاف أن المشاركة اليوم في تعبئة وتجهيز الشاحنات على أرض العريش ورفح، يمثّل أرض خصبة لدعم مفهوم العمل التنموي والمجتمعي والتشاركي بين أبناء مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأكد أن كمية المواد الغذائية والإغاثية التي تم إرسالها من المؤسسة بلغت 1000 طن من المستلزمات الطبية والغذائية الأساسية ونستعد للمشاركة في القافلة الرابعة بنحو 30 شاحنة، مشيرًا إلى أن القافلة التي تتجه إلى معبر رفح اليوم هي القافلة الثالثة ضمن قوافل التحالف الوطني والتي بدأت أولى قوافلة يوم 13 أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور محمد رفاعي، أن المؤسسة لمست تزايد الاحتياج من قطاع غزة للمستلزمات الطبية مثل أدوية القلب والأدوات الجراحية ومستلزمات الطوارئ بالإضافة إلى كافة المستلزمات اللازمة للأشقاء في غزة.

وترسل مؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، كافة الاحتياجات الغذائية الشاملة واللازمة لكافة الأعمار من الاطفال وحتى كبار السن والتي تتضمن العديد من المواد الغذائية سهلة الفتح وأيضا تشمل المستلزمات الطبية وأدوية لعلاج الأورام.

استمرار تقديم الدعم

أعلنت مؤسسة " مصر الخير"، اليوم، عن استمرار تقديم دعمها ومساعداتها في إطار قافلتها السابعة والتي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية لغزة،و عدد من المستلزمات الطبية الطارئة التي يحتاجها القطاع.

وقالت الدكتور عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المساعدات التي تم إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت عدد 127 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تحتوي على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما يحتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

وأضافت الدكتور عفاف الجوهري، أن القوافل شملت ٣٠٤٧٧ علبة دواء ( طوارئ / مزمن/ زراعة كلى)، و٥٣٥٥ جرعة تخدير، و٣٤٦٥ جرعة علاج كيماوي، و٦٣٤٧٣ قطعة مستلزمات وأدوات جراحية، و٢٤٦٩ علبة لبن أطفال، و١١٢٨٩ باكت حفاضات/ كبار، و٥ مولد أكسجين.

وأكدت على استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكامل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزه مؤكدة أن قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير عضو التحالف الوطني في حالة استعداد دائم ومستمر لتلبية كافة المتطلبات الطبية لقطاع غزة في ظل التنسيق الكامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.