نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الصحة ونظيره التركي يتفقدان الخدمات الطبية المقدمة للجرحى والأطفال الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي السيد "فخر الدين قوجة"، اليوم الأربعاء، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيران تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزيران اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال "عبدالغفار" إن الوزيران اتفقا على امكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الاحداث في قطاع غزة والذين تم إخلائهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.