نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تبدأ إجراءات تسوية مشاكل أعضائها بنادى الزمالك (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت خالد البلشي نقيب الصحفيين، الاتفاق مع الكابتن حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، على دراسة إجراءات تسوية مشاكل الزملاء، الذين قاموا بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه، وشُطبت عضويتهم، أو تم إيقافها، أو لم يسددوا اشتراكات تجديد العضوية لأى سبب خلال السنوات الماضية.

وأهاب البلشي في بيان، من الزملاء السالف الإشارة إليهم، التوجه إلى النقابة، وتسليم المستندات والمعلومات التالية إلى مكتب النقيب حتى يتسنى للنقابة تسوية مشاكلهم وتتضمن التالي:

- صورة من كارنية النقابة.

- صورة من كارنية العضوية بالنادى وتسجيل نوع المشكلة (شطب - إيقاف - عدم سداد تجديد العضوية).