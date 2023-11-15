«التعليم» توضح نظام التقييم للصفوف الأولى للطلاب المصريين في الخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 05:27 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظام التقييم لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم تحميل ملف التقييم وفقا لنظام دراسة الطالب «عربي أو لغات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني، مع العلم بأنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.

وفيما يخص تحديد المستوي للطلاب المصريين في الخارج، أشارت وزارة التعليم، إلى أنّه جار عقد امتحان تحديد مستوى تحت إشراف المديرية التعليمية المختصة للطالب المصري العائد من الخارج، إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الأكثر طبقا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014 يعفى الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 20211 وتعديلاته، بالنسبة لطلاب اللغات يتم أداء امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب الإنجليزية أو الفرنسية فقط.