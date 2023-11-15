مؤتمر مستقبل وطن الحاشد بالعريش لدعم السيسي.. أهالي شمال سيناء يثمنون قرارات الرئيس في تحصين حدود مصر و يؤكدون تأييده ودعمه في الانتخابات الرئاسية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - نظم حزب مستقبل وطن اليوم الأربعاء مؤتمراً جماهيرياً حاشد لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقررة بداية شهر ديسمبر المقبل، واستهل المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشهد المؤتمر حضور حاشد من القيادات التنفيذية والشعبية وعواقل ومشايخ ورموز القبائل في مختلف مراكز المحافظة ونواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة ومؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بشمال سيناء و والنائب سالم العكس امين عام حزب مستقبل وطن بشمال سيناء وأعضاء هيئة المكتب

بدأ المؤتمر باستعراض لانجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي من مشروعات تنموية وقومية عملاقة على أرض سيناء خلال العشر سنوات الماضية و من بينها انفاق تحيا مصر ومدينتي سلام مصر ورفح الجديد والطرق الجديدة ب التي وصلت أطوالها لنحو 235 كم لمحور الشيخ زويد ورفح بمنطقة شمال (شرق) سيناء.

واستعرض الفيلم التسجيلي الذي تم عرضه حول إنجازات 'السيسي " تطوير ميناء العريش الجديد ومشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان البدوي والتجمعات التنموية الحضارية بوسط سيناء.

ورصد الفيلم التسجيلي الإنجازات الجديدة في مجالات مياه الشرب والمحطات التي تم إنشاؤها بمناطق العريش والشيخ زويد ونخل والحسنة وبئر العبد ومشروعات التنمية الزراعية والري والمزارع السمكية النموذجية ومصنع أسمنت سيناء، وإتاحة الآلاف من فرص العمل من خلال هذه المشروعات التنموية والقومية وجانبية البناء والتعمير.

وقال يسري جاسر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، إن الانتخابات الرئاسية المقررة ستجري في مناخ وأجواء ديمقراطية آمنة في كافة اللجان والدوائر الانتخابية بشمال سيناء بمتابعة دقيقة من الحزب وبوجود كواده ومندوبيه

وأعلن جاسر عن الدعم الكامل من الحزب بكافة أماناته وأعضاء هيئة المكتب تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لأنه خير من قاد مصر لبر الأمان في وقت عصيب، كما أنه أقام ببنية تحتية قوية وأعاد دور مصر في محيطها العربي والدولى، مؤكداً على أن اختيار الرئيس جاء بعد اتفاق كل وحدات الحزب أن قرارات الرئيس كانت منقذة لمصر وخاصة فيما يتعلق بقرار رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لتزطبنهم في سيناء.

وقال النائب سامي كامل عضو مجلس النواب إننا كأبناء قبائل ونواب مركز ومدينة بئر العبد نعلن دعمنا وتاييدنا الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ، خير من قاد مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، ونثمن قراراته التاريخية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية وعدم التفريط في حبة رمل واحدة من أرض سيناء. وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش الحكومية أنه بأسم جامعة العريش وكافة كوادرها يعلن تأييد المرشح عبد الفتاح السيسى، صاحب مسيرة الأنجازات التنموية والقومية على أرض الفيروز.





الشيخ مصباح العريف

القمص غبريال ابراهيم

المؤتمر (1)

المؤتمر (2)

جانب من الحضور بالمؤتمر

مؤتمر تأييد الرئيس