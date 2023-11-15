محافظ شمال سيناء يشارك شباب المتطوعين في تجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية قبل إدخالها إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 05:28 مساءً - شهد اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" فعاليات مشاركة شباب المتطوعين من أهالي سيناء في تعبئة المساعدات المصرية المقدمة من مؤسسة "مصر الخير" ضمن القوافل الثلاثة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لقطاع غزة، وشارك في التعبئة رؤساء القطاعات بممثلي "مصر الخير".

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سعيد بما يقوم به شباب المتطوعين في كل مراحل تجهيز المساعدات لدعم قطاع غزة، مشيدًا بجهود المجتمع المدني المصري وخاصة التحالف الوطني ومؤسسة "مصر الخير" في تقديم المعونات والمساعدات لأبناء قطاع غزة، حيث مثلّت المساعدات المصرية المرتبة الأولى بين المساعدات التي يتم عبورها من معبر رفح، وتمر المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح والذي وصل عددها إلى أكثر من مائة شاحنة.

وأكد أن مصر تبذل كل الجهود لدعم المصابين الذي وصلوا مع توفير كل الاحتياجات للمرافقين بتوفير السكن والدعم اللازم لهم.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير" إن تواجد المؤسسة اليوم على أرض العريش مع شباب المتطوعين من سيناء لتعبئة شاحنات المساعدات المقدمة من المؤسسة ضمن القافلة الثالثة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رسالة مهمة على دور المجتمع المدني المصري وأنه يقف داعمًا لأشقائنا الفلسطينيين في الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها نتيجة العدوان الغاشم على أهالي قطاع غزة.

وأشار إلى أن المشاركة اليوم في تعبئة وتجهيز الشاحنات على أرض العريش يمثل أرض خصبة لدعم مفهوم العمل التنموي والمجتمعي والتشاركي بين أبناء مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وأوضح أن القافلة التي تتجه إلى معبر رفح اليوم هي القافلة الثالثة ضمن قوافل التحالف الوطني والتي بدأت أولى قوافله يوم 13 أكتوبر الماضي وأرسل فيها التحالف الوطني عدد 106 شاحنات شاركت مؤسسة "مصر الخير " خلالهم بعدد 3 شاحنات وعدد 8 سيارت جامبو.

وتم إرسال مواد إغاثية متنوعة تشمل مستلزمات طبية وأدوية خاصة أدوية علاج الأورام ومواد غذائية سهلة الفتح بالإضافة إلى الملابس والبطاطين موضحًا أن كمية المساعدات تصل إلى 380 طن من المواد الإغاثية الأساسية

وأضاف الدكتور محمد رفاعي، أن المؤسسة لمست تزايد الاحتياج من قطاع غزة للمستلزمات الطبية مثل أدوية القلب والأدوات الجراحية وأدوات الطوارئ ومواد أخر من المستلزمات اللازمة للأشقاء في غزة.

ونوه رفاعي، أن كراتين المواد الغذائية التي تم تعبئتها تتضمن عدد من المواد منها علب الفول والخضار والتونة والجينة، فضلا عن أطنان من الدقيق والأرز والفول والخضار التي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل طهيها وتجهيزها للأشقاء في غزة.