نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يستعرض تقرير مجلس الجامعات حول خدمة المجتمع وتنمية البيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في جلسة تقريرية، استعرض د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا أعده د.مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الدوري لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الجامعات ونوابهم.

أكد التقرير على أهمية تحقيق التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، والذي تم تسليط الضوء عليه خلال الاجتماع الأول لنواب رؤساء الجامعات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإقليم القاهرة الكبرى.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع معايير جديدة لتقييم جامعة صديقة للبيئة للعام 2024.

الجلسة شهدت نقاشا حول تنفيذ توصيات منتدى إقليم الصعيد والدور المحتمل للجامعات في تنفيذها، وركزت أيضًا على دور الجامعات في مجابهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأبرزت الأنشطة التي ناقشها المجلس، استضافة جامعة العريش لقافلة "يوم في حب مصر" لنقل رسالة الأمن والاستقرار في سيناء، وجهود جامعة أسيوط في إعداد كتاب حول "ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة.

المجلس استعرض أيضًا تقريرًا حول المهارات المستقبلية لقطاع الطاقة في مصر وكذلك إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في إطار مبادرة "حياة كريمة" لعام 2023.

أهم ما جاء في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم:



- التأكيد على أهمية التكامل بين أقاليم الجامعات الحكومية، واتفق المجلس على تشكيل لجنة لتقييم مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024.

- مناقشة توصيات منتدى إقليم الصعيد ودور الجامعات في تنفيذها، بالإضافة إلى دور الجامعات في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

- جامعة العريش استضافت قافلة "يوم في حب مصر" لنقل رسالة الأمن والاستقرار في سيناء.

- جامعة أسيوط تعمل على كتاب حول "ثورة 30 يونيو ومستقبل مصر الحديثة

- مناقشة إنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات ضمن مبادرة حياة كريمة لعام 2023 وكيفية اختيار الأماكن الأكثر احتياجًا لإرسال القوافل التنموية.