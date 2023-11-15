نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان: إطلاق دورة تدريبية مميزة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وحدة برامج التنمية البشرية بجامعة حلوان عن إطلاق دورة تدريبية فريدة تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي"، برعاية كريمة من الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

يأتي هذا الإعلان استكمالًا لجهود الجامعة في تعزيز الصحة النفسية وتطوير المهارات الحياتية للشباب.

تهدف الدورة إلى تمكين الشباب وزيادة وعيهم بأهمية الصحة النفسية من خلال تقديم المعارف والمهارات الضرورية في مجالات الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

تأتي هذه الخطوة استجابة لأهمية الصحة النفسية في بناء فرد مستقر ومتكيف مع مجتمعه.

من المقرر أن تنطلق الدورة في الفترة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، وستشهد حضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

الدورة تأتي بإشراف كريم من هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد، مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

يعتبر هذا الإعلان خطوة فعّالة نحو تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة لبناء مجتمع أكثر صحة نفسية واستقرارًا.